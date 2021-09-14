الأمن الاقتصادى بالداخلية يضبط 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3112 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3030 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1130 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط 3 قضايا تهريب، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 23 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1491 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 135 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات تم ضبط 4 قضايا.