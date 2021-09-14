الأمم المتحدة: مصر من أوائل الدول فى إطلاق استراتيجية وطنية للإسكان

كتب سمير حسنى

قالت رانيا هدية، مديرة مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات UNHABITAT، إن مصر من أوائل الدول التي صادقت على المعاهدات الدولية في الحق في السكن الملائم انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان، مؤكدة أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا في قضية الزيادة السكانية.

وأضافت مديرة مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات UNHABITAT، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إصدار ملف الإسكان أول خطوة لرصد وتحليل هذا القطاع وأن إصدار إطلاق استراتيجية السكان تصبح مصر من أوائل الدول حول العالم لاطلاق استراتيجية وطنية للاسكان معتمدة على المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية ، وجاء ذلك وسط انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا الوقت أكد أهمية تمكين الحق في السكن الملائم والصحى الآمن للجميع.

وأشادت "هدية"، بالإنجازات المصرية في قطاع الإسكان قائلة: "مصر نظمت البناء ومنع انتشار العشوائيات وتبني مفهوم التطوير العمراني التشاركي الذى يركز على مقومات المدينة كنطاق شامل للتنمية، إنجازات واسعة وملموسة في قطاع الإسكان تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعي للتوفير العادل للسكن الملائم والخدمات والمرافق والتصميم والتكلفة لتوفير مجتمعات عمرانية شاملة للجميع.

وأعربت عن الاستعداد الكامل لتقديم الدعم الفني ودعم استغلال الاماكن الممكنة في المدن وخاصة الوحدات السكنية والاراضى الخالية والبناء الأخضر والاستثمار في الطاقات المتجددة والتعاون لتقديم سبل الدعم العيني والنقدى للفئات الأكثر فقرا.