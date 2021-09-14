قالت استخبارات الدفاع الأمريكية، إن تنظيم القاعدة سيبدأ بتهديد أمريكا من أفغانستان خلال عام، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، وأشارت استخبارات الدفاع الأمريكية، إلى مؤشرات على تحرك لتنظيم القاعدة في أفغانستان.
وقال مسؤولون أمريكيون: إن البنتاجون يراجع جدوله الزمني لإمكانية عودة القاعدة إلى أفغانستان.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قال إن القادة العسكريين الأمريكيين أوصلوا في الساعات الماضية إنذارات واشنطن إلى حركة طالبان، بضرورة عدم التعامل مع تنظيم القاعدة، أو توفير أى مساعدة أو دعم له.
وأكد المسؤول الأمريكى، الذي فضل حجب اسمه في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء الخميس، إن هناك إجماعا في واشنطن، في دوائر الخارجية والاستخبارات والأمن وبتوجيهات من إدارة الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بحق استهداف الإرهابيين والجماعات الأصولية الراديكالية، عسكريا في أي مكان في العالم، وتحديدا أفغانستان.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن قد أعرب عن امتعاضه تجاه ما تضمنته حكومة طالبان الجديدة، وتحديدا تسمية سراج الدين حقاني وزيرا للداخلية، الذي تعتبره واشنطن إرهابيا مطلوبا.
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