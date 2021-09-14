إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى على طريق "فوه - مطوبس"

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على طريق فوه مطوبس، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى فوه المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، وغرفة عمليات الإسعاف، إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق فوه مطوبس، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى فوه المركزى لعمل الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبى إصابة كلا من محمد حصافي عمار 19سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرين، ومحمود عطية أبو المجد 29 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمني، ومحمد اللبان 15سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وهشام سعد سلامة 19سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبد الستار محمد الصعيدى 24 سنة، بجروح متفرقة بالساقين، وإبراهيم عبد البارى محمد 36 سنة، بجرح قطعى بالقدم اليسرى، وماهر جمال همام 44 سنة، بخلع بالكتف الأيمن والحالات لتلقى الإسعافات الأولية والفحوصات، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى.