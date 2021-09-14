إخلاء مدرسة فى لندن بسبب تهديد بوجود قنبلة

لندن أ ش أ

أخلت السلطات الأمنية فى العاصمة البريطانية لندن، مدرسة بعد ورود أنباء عن تهديد بوجود قنبلة.

وبحسب ما ورد فى صحيفة "اكسبريس" البريطانية، وقع الحادث اليوم الثلاثاء، فى مدرسة "ستوك نيونجتون" فى منطقة هاكنى بالعاصمة قبل الساعة الرابعة مساء بتوقيت بريطانيا.

وتم نشر العديد من ضباط الشرطة فى المدرسة كما تم نشر كلاب بوليسية فى مكان الحادث، وفق الصحيفة.

من ناحية أخرى، اعتقلت الشرطة البريطانية المسلحة بقنابل يدوية ومسدسات الصعق الكهربائي والمسدسات، رجل منذ عدة ايام، بعد أن قام باحتجاز موظفي محطة وقود كرهائن، وفقا لصحيفة دايلي ميل، وأظهرت الصور من بريستول شخصًا اقتاده ضباط بعيدًا بعد الحصار الذي استمر قرابة ساعتين.

تم إرسال المفاوضين إلى محطة الوقود لتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن ، وكانوا على اتصال بالموظفين المذعورين غير القادرين على الخروج من مخبئهم، ونُقل شخص واحد إلى المستشفى ، لكن لا يُعتقد أنه أصيب بجروح خطيرة.

وقال شاهد طلب عدم نشر اسمه إنه شهد نهاية المواجهة المسلحة، وتحدث عن رؤية مشاهد موترة قبل أن يحضر رجال الشرطة رجلاً للخارج وبعيدًا عن الموظفين.