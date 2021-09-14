إحالة عاطل متهم بقتل مدرسة فى حدائق أكتوبر للجنايات

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، سائق لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل مدرسة داخل شقتها بمنطقة حدائق أكتوبر، لسرقتها. وكشفت التحقيقات أن المجني عليها مدرسة، عمرها 37 عاما، تعرفت على سائق، عمره 44 سنة، في منطقة حدائق أكتوبر، اعتاد أن يقضي لها طلبات المنزل، مقابل الأموال، وكانت تعطي درس خصوصي لابنه.

وأضافت التحقيقات أن السائق كان يعلم بأن المدرسة ميسورة الحال، واقترض منها سابقا مبالغ مالية، ما جعله يفكر في قتلها وسرقة شقتها.

وأعترف السائق في التحقيقات، أن يوم الحادث توجه لشقة المدرسة بادعاء البحث عن مفاتيح تركها سهواً أثناء إحضار طلبات لها في اليوم السابق، ولدى قيامها بفتح الباب له باغتها بالضرب بحجر فسقطت على الأرض، وظن أنها توفيت وبدء البحث عن مسروقات، إلا أنه فوجئ بها تقوم بفتح باب الشقة والاستغاثة بالجيران فقام بجذبها لداخل الشقة، وتعدى عليها بالضرب بالحجر مرة أُخرى فأودى بحياتها ولاذ بالهرب.