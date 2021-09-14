إحالة عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور للجنايات

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة في جنوب الجيزة، عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة، تم ضبطه فى منطقة بولاق الدكرور، إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمته فى الاتهامات الموجهة إليه.

واعترف المتهم بترويج المواد المخدرة بين عملائه، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مضيفا اعتياده ترويج المضبوطات بمحيط مسكنه، بالإضافة إلى توصيلها لعملائه بعد التواصل معهم هاتفيا.

وذكر المتهم أنه يتحصل عل المواد المخدرة من عاطل أرشد عن هويته، ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد ورود معلومات لضباط قسم شرطة بولاق الدكرور، عن اتجار عاطل مقيم بدائرة القسم، بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، والأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتم إخطار النيابة للتحقيق.