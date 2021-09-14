وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" "أقلع الزوجان من حيفا على متن طائرة ذات محرك واحد بعد ظهر أمس، وكانا يحلقان بالقرب من جزيرة ساموس بالقرب من تركيا، عندما تحطمت طائرتهما الخفيفة ليل الاثنين.. وانتشل سلاح خفر السواحل اليوناني جثتيهما بعد عدة ساعات بمساعدة غواصين".

وقال مسؤولون إسرائيليون، للصحيفة، إن "لجنة التحقيق اليونانية في الحوادث الجوية ومجلس الطيران اليوناني يحققان في أسباب تحطم الطائرة".. فيما قالت سلطات الطيران اليونانية، في بيان، إنه "قبل الهبوط بوقت قصير، انقطع الاتصال ببرج المراقبة في ساموس، وأبلغت هيئة الطيران المدني مركز البحث والإنقاذ بفقدان الاتصال".

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الطائرة، وهي من طراز سيسنا 172، عانت على ما يبدو من مشكلة فنية واختفت من الرادار، ومازال سبب تحطمها غير واضح.