ألمان ينجحون فى تدريب الأبقار على استخدام "دورات المياه".. تفاصيل

كتبت: هناء أبو العز

نجح باحثون ألمان ونيوزيلنديون في تدريب الأبقار على استخدام دورات المياه، للحد من تلوث المياه وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وعمل الباحثان في جامعة أوكلاند ليندساي ماتيوز ودوجلاس إليف، على تدريب 16 من العجول على استخدام دورات المياه في مزرعة يديرها معهد لايبنيتز للأبحاث في بيولوجيا المزارع بمنطقة دومرستدورف شمالي شرق ألمانيا.

وقالا في بيان نشرته دويتش فيله، إنه إلى جانب زملائهما الألمان، أظهر الباحثان أنه يمكن تدريب معظم العجول على التحكم في الأمر.

وترتفع نسبة النيتروجين في بول البقر، لذلك إذا كان من الممكن تدريب الأبقار على التبول في "مرحاض" على الأقل في بعض الأحيان، يمكن التقاط النيتروجين والتعامل معه قبل أن يلوث الماء أو يتحول إلى غاز أكسيد النيتروجين، وإذا بدأت الأبقار بالتبول في المكان الخطأ، فإن العلماء سيجعلون أطواقها تهتز، كما تتم مكافأة العجول بالطعام إذا تبولت في المرحاض.

وقال ماتيوز: "هكذا يدرب بعض الأشخاص أطفالهم، ويضعونهم في المرحاض وينتظرونهم ليتبولوا، ثم يكافئونهم إذا فعلوا ذلك".

وأضاف: تبين أن هذا الأمر يعمل مع العجول أيضًا، وبعد نهاية 15 يوما من التدريب، كان ثلاثة أرباع الحيوانات يقومون بثلاثة أرباع عمليات التبول في المراحيض.