أستاذ بمعهد الفلك: عطارد فى أطول استطالة له ويمكث بالسماء نصف ساعة

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بالنظر إلى السماء مساء اليوم (14 سبتمبر) بعد غروب الشمس نجد كوكبي الزهرة وعطارد باتجاة الغرب ، وكوكبي المشتري وزحل باتجاة الجنوب الشرقي ، وفي المنتصف نجد القمر التربيع في منظر جميل يستحق المشاهدة .



وتابع أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن عطارد أقرب الكواكب الى الشمس فلا يرى سوى بضعة دقائق بعد غروب الشمس او قبل شروقها مباشرة أما اليوم فعطارد في أطول استطالة له لذلك سيمكث حوالي نصف ساعة قبل أن يغرب في السابعة مساءا وبذلك فهو افضل وقت في السنة لرؤية عطارد وتصويره ومن ثم يغرب الزهرة بعده في الثامنة إلا خمس دقائق تقريبا.



وقال تادرس : أن القمر يتقدم كل يوم في السماء ناحية الشرق مع كبر حجمه تدريجيا إلى أن يصل إلى البدر ، ونجده يقترب بشكله الأحدب من كوكب زحل ويكون أقرب ما يمكن له يوم الخميس 16 سبتمبر حيث يقترن القمر مع زحل في ذلك اليوم



وتابع : كما يقترب القمر من كوكب المشتري ويكون أقرب ما يمكن له يوم السبت 18 سبتمبر ونقول أن القمر يقترن مع المشتري في ذلك اليوم.

