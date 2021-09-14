أسبوع التطعيم.. حملة ألمانية لرفع معدل التلقيح ضد كورونا لـ75% قبل الشتاء

كتبت: هناء أبو العز

انطلقت في أنحاء ألمانيا ، حملة للتلقيح ضد كورونا، في محاولة لتسريع معدل التطعيم قبل فصل الشتاء، ويستمر أسبوع حملة التطعيم في ألمانيا حتى 19 سبتمبر الجاري، ويمكن لأي شخص الحصول على التطعيم دون موعد ومجانا في مواقع جديدة في أنحاء البلاد، كبعض المكتبات ومراكز التسوق والمساجد.

وقال وزير شؤون المستشارية هيلجة براون إن عروض التطعيم ستستمر في الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن توقيت الحملة الجديدة يهدف إلى منع حدوث موجة أكبر من الإصابات في الشتاء.

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المواطنين إلى الإقبال والاستفادة من سهولة إتاحة اللقاحات، وقالت في مقطع مسجل: لقد أصبح الحصول على اللقاح أسهل من أي وقت مضى، وأسرع من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن أكثر من أربعة ملايين شخص في ألمانيا أصيبوا بالفيروس وأن أكثر من 90 ألف شخص توفوا إثر الإصابة به، ووصفت هذه الأعداد بأنها تمثل معاناة كبيرة وحزنا عميقا .

وتم تطعيم نحو 62% من الأفراد في ألمانيا بشكل كامل ضد فيروس كورونا، ووفقًا للخبراء، هناك حاجة لرفع المعدل إلى ما لا يقل عن 75% لتقليل منحنى العدوى للموجة الرابعة، وأكثر من ذلك بكثير لمنعها.