اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 04:22 م
أكرم القصاص
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أبو الغيط يهنئ ميقاتى بتشكيل الحكومة ويدعوه للعمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 03:24 م
أبو الغيط يهنئ ميقاتى بتشكيل الحكومة ويدعوه للعمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رئيس الوزراء اللبنانى، نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنيا له التوفيق في الحصول على ثقة البرلمان وبدء العمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين، وذلك خلال اتصال هاتفى جرى بينهما اليوم الثلاثاء. 
 
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، إن الأمين العام أعرب لميقاتي عن استمرار وقوف الجامعة العربية إلى جوار لبنان في الظرف الصعب الحالي إلى حين تحقيق الانفراجة المأمولة والتي يتطلع اليها الشعب اللبناني. وأضاف أنه تم التوافق على متابعة التواصل والتشاور لما فيه مصلحة لبنان.  
 

أحمد أبو الغيط

لبنان

نجيب ميقاتى

رئيس الوزراء اللبنانى

الجامعة العربية

جامعة الدول العربية

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