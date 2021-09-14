أبو الغيط يلتقى رئيس الوزراء العراقى.. ويؤكد دعم الجامعة العربية لبغداد

بيشوى رمزى

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بحضور وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين، وذلك فور وصوله بغداد.

وأكد الأمين العام خلال اللقاء أن العراق يحظى بكل الدعم والمساندة السياسية من قبل الجامعة العربية وخاصة في إطار مساعيه لاستعادة التحرك النشط على الساحة العربية وكافة الجهود التي يقوم بها لتفعيل دور الدولة العراقية والتأكيد على هوية العراق وانتمائه العربي.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن أبو الغيط نوه في هذا الإطار بالنجاح الذي تحقق في تنظيم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي استضافه العراق في 28 أغسطس الماضي، والذي شكل خطوة مهمة على صعيد استعادة العراق لدوره الفاعل على الساحتين العربية والإقليمية.

وقال المصدر إن اللقاء تناول المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، كما تم التطرق للاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 أكتوبر القادم، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي، أهمية مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات القادمة، وقد أكد الأمين العام استعداد الجامعة العربية لتقديم كل الدعم الممكن في هذا الصدد.

تجدر الاشارة إلى أن زيارة أبو الغيط إلى العراق تأتي في إطار المشاركة في المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي يستضيفه العراق يومي 15-16 سبتمبر الجاري، ويعقد تحت رعاية رئيس الوزراء العراقي.

وشدد المصدر على مواصلة دعم الجامعة العربية للعراق، ومساندته في القيام بهذا الدور النشط، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ أمنه واستقراره وتحقيق الازدهار والرفاهية للشعب العراقي.