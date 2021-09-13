7 ملاحظات للمركزي للمحاسبات على القوائم المالية للقاهرة للأدوية

كتب هانى الحوتى

أكد الجهاز المركزي للمحاسبات ، أن القوائم المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2021، تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة، وأصدرت عدة ملاحظات عليها وأبرز 7 ملاحظات هي:

1- تضمن حساب الأصول الثابتة نحو مبلغ 18.8 مليون جنيه قيمة خط الخلاصات تم رفعه منذ نحو عام ومازال الخط يتم تشغيله بصورة تجريبية نتيجة عدم الحصول على الترخيص اللازم للتشغيل من وزارتي الصناعة والصحة.

2- تضمنت المشروعات تحت التنفيذ نحو 46.297 مليون جنيه قيمة مشروعات متوقفة ومتأخر تنفيذها منذ عدة سنوات، يرجع تاريخ بعضها إلى عام 2014 يتمثل معظمها في مشروع: (رفع كفاءة محطة التكييف، ومنطقة الساشيت، نظم التحكم الخاصة بتبريد التنكات بمجمع الأشرية، خط البروكسيمول، أعمال إنذار الحريق بالشركة، محطة التكييف الجديدة، أعمال تطوير قسم الكسوة والتشريط وأعمال التكييف المركزي).

3- تضمن حساب الانفاق الاستثماري نحو 1.825 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على محطة الكهرباء الجديدة من: (أعمال تطوير محطة الكهرباء، 50% من قيمة شراء محول كهرباء، وعدد 2 لوجة جهد متوسط بالقاعدة الخرسانية)، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال نتيجة عدم التعاقد مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لتشغيل المحطة بما يمكن من تشغيلها والاستفادة منها.

4- مازالت المشروعات تحت التنفيذ تتضمن نحو 7.4 مليون جنيه قيمة مشروعات مقامة على الأرض المؤجرة من مركز شباب الساحل، والذي صدر حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 18 ديسمبر عام 2019 بتأييد حكم محكمة شمال القاهرة بإنهاء العلاقة الإيجارية لعقد الإيجار المؤرخ في 5 مارس عام 2000 وتم الحصول مؤخرًا على موافقة في 16 فبراير عام 2021 من جانب وزير الشباب والرياضة لعمل مفاوضة تأجيرية، وتم الموافقة على إبرام عقد إيجار (موافقة مجلس الإدارة رقم 2 بتاريخ 3 يونيو عام 2021)، ومازالت الشركة بانتظار الموافقة النهائية من وزير الشباب والرياضة.

5- لم يتم الانتهاء من مشروع محطة التكييف المركزي والمسندة لشركة شهد إير منذ 2013 بقيمة إجمالية نحو 3.45 مليون جنيه.

6- تضمن المخزون السلعي والإنتاج التام نحو 6.285 مليون جنيه تتمثل في نحو 2.404 مليون جنيه قيمة أصناف راكدة ونحو 542 ألف جنيه قيمة خامات قاربت صلاحيتها على الانتهاء كونت الشركة عنها مخصص بكامل القيمة، ونحو 3.339 مليون جنيه تتمثل في قيمة مستحضرات قاربت صلاحيتها على الانتهاء وأصناف بطيئة الحركة ورواكد وأصناف محرزة كونت الشركة عنها مخصص بكامل القيمة.

7- بلغت قيمة الخامات ومواد التعبئة المنتهية الصلاحية والتي تم استبعادها من المخزون وتحويلها إلى مخزن المرفوضات نحو 1.293 مليون جنيه، وتم تسوية قيمتها مع المخصص المكون لهذا الغرض.