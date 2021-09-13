7 طرق بسيطة لتقليل احتباس الماء في الجسم

كتبت إيناس البنا

يعني احتباس الماء في الجسم أن هناك المزيد من الماء المخزن في الأنسجة، ويعد احتباس الماء شائع جدًا إذا كنت حاملاً أو عند الوقوف أو الجلوس لساعات طويلة، كما أن النساء قبل أيام قليلة من الدورة الشهرية، قد تواجه احتباس السوائل في جسمك، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب الأوعية الدموية الضعيفة أو الضيقة، ويمكن أن يحدث احتباس الماء أيضًا بسبب أسباب كامنة خطيرة أخرى مثل الفشل الكلوي أو القلب.

طرق لتقليل احتباس الماء في الجسم



يمكن علاج احتباس الماء بسهولة إذا كان التورم خفيفًا ولا توجد حالة مرضية، يمكنك بسهولة محاربة احتباس الماء إذا اتبعت بعضًا من هذه الطرق البسيطة، وفقا لموقع " OnlymyHealth"

1. ابق نشيطا



يمكن أن يساعدك النشاط البدنى في تقليل احتباس السوائل في الجسم، ويمكن أن يكون مفيدًا جدًا لتخفيف تورم الأطراف السفلية، يمكن أن تحسن التمارين البدنية الدورة الدموية وتساعد في تقليل التورم، الأشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة، وخاصة النساء الحوامل ، يجب ألا يعلقوا أقدامهم في الهواء. يمكنك محاولة استخدام كرسي لرفع ساقيك.

2. مدرات البول



مدرات البول هي المواد التي تساعد في زيادة إنتاج البول، حيث توسع الأنسجة، مما يؤدي إلى إزالة الماء من الجسم، يمكنك تضمين مدرات البول الطبيعية في النظام الغذائي مثل فنجان من القهوة الخضراء أو شاي الهندباء أو الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأسود، ستساعدك هذه المشروبات بالتأكيد على طرد السوائل الزائدة في الجسم.

3. تضمين المزيد من البوتاسيوم في نظامك الغذائي



البوتاسيوم مفيد جدا في تقليل التورم في الجسم، حيث يساعد في تقليل مستويات الصوديوم في الجسم والذي يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا لاحتباس الماء، كما أنه يعزز التبول المتكرر، يمكنك تضمين الموز والأفوكادو والطماطم في نظامك الغذائي لتحسين تناولك للبوتاسيوم.

4. قلل من تناول الملح



يحتوي الملح على كمية جيدة من الصوديوم، وهو المسؤول عن حركة جزيئات الماء داخل وخارج الخلية، يُعتقد أن زيادة مستويات الصوديوم تميل إلى زيادة احتباس الماء في الجسم، يجب الحد من تناول اللحوم والمخللات المصنعة والمعالجة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح.

5. زيادة تناول المغنيسيوم



المغنيسيوم مطلوب من قبل أجسامنا للتفاعلات الأنزيمية المختلفة في الجسم، ويعتبر تضمين المغنيسيوم في نظامك الغذائي فعالاً للغاية في احتباس الماء قبل الدورة الشهرية، قد يساعدك أيضًا في مقاومة تقلصات الدورة الشهرية، ويمكنك تضمين العديد من المكسرات والبذور والشوكولاته الداكنة والخضر الورقية والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي للتخلص من الوذمة.

6. فيتامين ب 6



يمكن أن يؤدي انخفاض عدد خلايا الدم في الجسم إلى احتباس السوائل في الجسم، فيتامين ب 6 هو عنصر غذائي أساسي لجسمنا، يساعد في تكوين خلايا الدم والقيام بوظائف مختلفة.

فيتامين ب 6 فعال أيضًا في احتباس السوائل أثناء الدورة الشهرية، يمكنك تضمين الشوفان والموز واللحوم والفول السوداني والحليب في نظامك الغذائي لتلبية الاحتياجات الغذائية لجسمك.

7. الفواكه



يمكنك تضمين العديد من المواد الغذائية في نظامك الغذائي والتي لها تأثير مدر للبول، تحتوي الفواكه مثل البطيخ والتوت البري والخيار على كمية كافية من السوائل والبوتاسيوم للتخلص من احتباس الماء.

كما يحتوي البطيخ أيضًا على مادة السيترولين التي تعمل على إرخاء الأوعية الدموية وتمنع تسرب السوائل إلى الأنسجة، يمكنك تضمين الخضروات والأعشاب الأخرى مثل الكرنب والبقدونس والثوم والكرفس والشمندر في نظامك الغذائي للتخلص من الوذمة.