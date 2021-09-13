اليوم السابع
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‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 12:00 م
‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة
‎كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.
‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
‎‏‎- الكوسة بـ 8 جنيهات.
‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
‎‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه.
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه.
‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
‎- الجوافة 15 جنيها.
‎- بلح بارحى 30 جنيها.
‎‏‎‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‎‏‎‏‎‏- ‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‎‏‎- عنب بناتى 13 جنيها.
‎‏‎- الباميا الخضراء 14 جنيها.
‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
 


التموين

اسعار الفاكهة اليوم

اسعار الخضروات والفاكهة

الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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