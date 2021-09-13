اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 11:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة أمريكى رفض 43 مستشفى فى ولاية ألاباما استقباله بسبب التكدس بمرضى كورونا

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 10:32 ص
وفاة أمريكى رفض 43 مستشفى فى ولاية ألاباما استقباله بسبب التكدس بمرضى كورونا مرضى كورونا فى العناية المركزة
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مواطنا أمريكيا كان يعانى من حالة طارئة فى القلب فى ولاية ألاباما توفى متأثرا بإصابته، بعدما رفضت 43 مستشفى فى ثلاث ولايات استقباله بسبب امتلاء وحدات العناية المركزة فيها بمرضى كوفيد 19، فى ظل ارتفاع شديد فى الإصابات بين غير الحاصلين على اللقاح مع انتشار متغير دلتا.

وكان راى دى مونيا، يعانى من حالة طارئة فى القلب الشهر الماضى، وانتظرت عائلته بفلق للعثور على مستشفى قريبا يكون به مكان شاغر فى وحدة العناية المركزة.

لكن فى ولاية ألاباما، حيق زادت إصابات كورونا وامتلأت المستشفيات بالمرضى فى الأشهر الأخيرة، فإن العثور على سرير بالعناية المركزة أصبح صعبا. حتى أن المستشفى فى مدينتهم أجرت اتصالات بـ 43 مستشفى أخرى فى ثلاث ولايات لم تستطع أي منها تقديم الرعاية المطلوبة له.

 وبعد نقله فى نهاية المطاف إلى مستشفى فى ميسسيبى تبعد نحو 200 ميل عن منزله، توفى راى هذ الشهر عن عمر 73 عاما بعد أيام قليلة على عيد ميلاده.

وقالت ابنته رافين لواشنطن بوست إن إخبار العائلة بأنه العشرات من وحدات العناية المركزة غير قادرة على علاج والدها كان أمرا صادما، وكان الأمر أشبه بـ "ماذا تقصدون" عندما اكتشفت نقل والدها جوا إلى مستشفى بمسيسيبى، مضيفة أنها لم تعتقد أن هذا الأمر قد يحدث لهم أبدا.

وفى نعى دى مونيا، حثت عائلته هؤلاء الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد بسرعة تلقى التطعيم لمساعدة المستشفيات التي وصلت إلى أقصى قدراتها وتعانى لعلاج الحالات الطارئة التي ليس لها علاقة بالوباء. وقالت ابنته إن والدها كان قد حصل على لقاح كورونا.

 

 


وفاه امريكى

مرضى كورونا

وحدات العناية المركزة

كورونا فى امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة