وزير خارجية فلسطين يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قمع الأسرى

(أ ش أ)

طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، مشيرًا إلى تداعيات ذلك على احتدام الأوضاع على الأرض.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة.

واستعرض المالكي، خلال اللقاء، جرائم الاحتلال وممارساته الخطيرة، وخاصةً ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، محمّلاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الستة الذين استطاعوا كسر قيدهم وانتزعوا حريتهم، وكذلك المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة ومعاناة ذوي الأسرى وأقاربهم.

وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تتابع هذه القضية باهتمام بالغ على المستويات كافة؛ وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، وتطالب هذه الجهات بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وجرائم.