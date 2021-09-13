وقال جان، في مقال نشر بصحيفة لوبارزيان الفرنسية، " هذا قمة الغَوْغائيّة أذ ان التكلفة التراكمية لهذا الإجراء تصل نحو 150 مليار يورو بنهاية الفترة الرئاسية (خمس سنوات)، بالطبع ،علينا زيادة رواتب المعلمين بشكل كبير ، وهذا ما بدأناه بالفعل.. مشيرا إلى أنه تم رفع رواتب المعلمين فى الفترة ما بين 2017 و 2022 أكثر بكثير مما كانت عليه بين عامي 2012 و 2017 وأنه في غضون عامين أو ثلاثة أعوام ، لن يبدأ أي مدرس جديد حياته المهنية بأقل من 2000 يورو.

وفيما يتعلق بعدد الفصول الدراسية التى تم إغلاقها الأسبوع الماضى بعد ظهور حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المُستجد أشار بلانكر إلى انه تم إغلاق نحو5ر0% فصل دراسي من إجمالى 540 ألف فصل متوقعا أن ترتفع هذه النسبة خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى آن هيدالجو ، كانت قد أعلنت أمس الأحد ترشحها الرسمي للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام المقبل.

