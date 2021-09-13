اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 07:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي يقدم دعما كبيرا لتحقيق تغطية صحية شاملة للمواطنين

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 06:32 م
وزيرة الصحة: الرئيس السيسي يقدم دعما كبيرا لتحقيق تغطية صحية شاملة للمواطنين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر "إلينا بانوفا"، لبحث سبل تعزيز التعاون فى القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وكل من الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومديرة المكتب الفنى للوزيرة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان فى مستهل الاجتماع حرص مصر على التعاون المثمر مع جميع المنظمات الأممية الشريكة لتطوير المنظومة الصحية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف اللتان ظهر دورهما جليًا فى دعم القطاع الصحى منذ بداية جائحة فيروس كورونا، ودعم جهود الدولة المصرية فى التصدى للوباء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة محاور استراتيجية الوزارة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا لاسيما إنتاج وتوفير اللقاحات، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وكذلك استراتيجية الوزارة للارتقاء بمنظومة التعليم الطبى المهنى المستمر.

 

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة ناقشت مع الممثلة الأممية استراتيجية الدولة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا ونتائجها الإيجابية مقارنة بالعديد من دول العالم التى شهدت انهيارًا فى المنظومة الصحية، كما لفتت إلى منظومة التطعيمات بلقاح فيروس كورونا للمواطنين، وتنويع مصادر الحصول على اللقاحات سواء من خلال الإنتاج القومى للقاح "فاكسيرا – سينوفاك" أو التعاون مع مختلف الجهات الدولية والشركات العالمية المنتجة للقاحات.

 

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث استعرضت الوزيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية، كما أشارت الوزيرة إلى آلية العمل لتنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" والتى استهدفت جميع فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية وتوفير العلاج بالمجان للمرضى واستمرار العمل بها خلال الجائحة.

 

وأضاف أن الوزيرة لفتت إلى تجربة مصر الرائدة فى القضاء على مرض فيروس "سي"، ونجاح مصر فى الانتقال من قائمة البلدان الأعلى فى نسب انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي، إلى الدولة الأولى التى بصدد إعلان منظمة الصحة العالمية أنها خالية من هذا المرض، مشيرة إلى أن مصر أصبحت من أهم الدول الشريكة للمنتدى الاقتصادى العالمى لتنفيذ مبادرة "البحث عن الملايين المفقودة" والتى تستهدف اكتشاف وعلاج مرضى "فيروس سي" حول العالم.

 

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة أكدت حرص القيادة السياسية فى مصر على تقديم كافة سبل الدعم الطبى للأشقاء فى الدول العربية والأفريقية خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن تقديم الدعم للعديد من الدول الأوروبية والأسيوية الصديقة.

 

ومن جانبها، أشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة، بجهود الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان فى مواجهة جائحة فيروس كورونا وقدرتها على تحقيق التوزارن بين استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والتصدى للوباء العالمي، مؤكدة التزام فريق الأمم المتحدة فى مصر بدعم جميع الجهود التى تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية لهم.


الصحة

الامم المتحدة

القطاع الصحى

وزيره الصحه

منظمه الصحه العالميه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من إدخال منظومة التأمين الصحى فى 11 محافظة بنهاية 2022.. وتؤكد لـ"كلمة أخيرة": تكلفة علاج مريض الضمور العضلى بالفحوصات تصل لـ3 ملايين دولار ولا نقص بمستلزمات الوقاية بالمستشفيات

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 01:39 ص

وزيرة الصحة تستقبل سفير كوريا الجنوبية لدى مصر لتعزيز التعاون بين البلدين

الأحد، 12 سبتمبر 2021 05:15 م

وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة يتفقدان إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا الجديد

الأحد، 12 سبتمبر 2021 01:08 م

وزيرة الصحة تشكر شيخ الأزهر على دعمه لمبادرة علاج الضمور العضلى

الخميس، 09 سبتمبر 2021 02:39 م

وزيرة الصحة باجتماع الحكومة: أكثر من 2 مليون جرعة لقاح كورونا تم توفيرها لأعضاء الجهاز الإدارى بالدولة.. وتطعيم أكثر من 600 ألف من العاملين بوزارة التعليم خلال الأسبوعين الماضيين استعدادا للعام الدراسى الجديد

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 02:12 م

وزيرة الصحة: تسجيل شهادات تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات مجانا.. فيديو وصور

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 10:50 ص

وزيرة الصحة تشهد برتوكول تعاون مع إحدى شركات لتوفير علاج الضمور العضلى

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 08:09 م

وزيرة الصحة: فحص مليون و100 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 11:38 ص

وزيرة الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية مجانا لـ181 ألف مواطن فى شهر

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 10:28 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة