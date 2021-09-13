هيقلل وزنك ويقوى أعصابك.. تعرف على 5 فوائد صحية للكاجو

كتبت هند عادل

الكاجو غني بالدهون الصحية غير المشبعة التي أثبتت الدراسات أنها تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه غني بالنحاس ومضادات الأكسدة ، يمكن أن يساعد الكاجو في جعل بشرتك تبدو مشرقة ولامعة ونضرة دائمًا، ويحسن الكاجو من صحة الجهاز الهضمي ويقلل من آلام الجوع أيضًا.

ووفقا لتقرير لموقع time now news من بين جميع المكسرات، يعتبر الكاجو هو الأكثر شهرة، وهو غني بالبروتينات والدهون الصحية والألياف والكربوهيدرات والمغنيسيوم والزنك وفيتامين K و B6 والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى للصحة.

أفضل 5 فوائد صحية للكاجو





إدارة أفضل للكوليسترول: الكوليسترول من نوعين جيد وسئ يرتبط الكوليسترول الجيد بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك، فإن الكوليسترول السئ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة الكاجو غني بالدهون الصحية غير المشبعة التي أثبتت في دراسات متعددة أنها أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسرطان ومشاكل الجهاز التنفسي، حفنة من الكاجو غير مملحة وخالية من الزيوت مرتبطة بأقصى قدر من الفوائد لصحة القلب وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية، فقد تبين أن الأشخاص الذين تناولوا الكاجو أكثر من أربع مرات في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 37٪ للإصابة بأمراض القلب.

-تحسين جودة البشرة: الكاجو غني بالنحاس ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد الكاجو في جعل بشرتك تبدو مشرقة ومتوهجة دائمًا، مضادات الأكسدة الموجودة في هذا الجوز مرتبطة بتقليل علامات الشيخوخة وتقليل خطر الإصابة بفقر الدم.

-يساعد على إنقاص الوزن: وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutrients، فإن محتوى البروتين والألياف في الكاجو يحسن صحة الجهاز الهضمي ويقلل من آلام الجوع أيضًا.

-تحكم أفضل في نسبة السكر في الدم: الكاجو غني بالألياف لذلك، يطلقون الجلوكوز ببطء ثم في مجرى الدم بهذه الطريقة ، لا تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ويمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكر عند تناول حفنة منها يوميًا.

-صحة الأعصاب بشكل أفضل: محتوى المغنيسيوم في الكاجو يرتبط بتحسين أداء الجهاز العصبي وصحة العظام في حين أن نفس الشيء يرتبط أيضًا بارتفاع ضغط الدم ، فإن تناول الكاجو بكميات محدودة يمكن أن يمنع آلام الجسم والصداع النصفي وقد يحسن صحة الأعصاب.