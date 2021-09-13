وقالت "أرديرن" -حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الاثنين، إنه يجب على سكان المدينة البالغ عددهم مليوني نسمة البقاء في منازلهم بسبب ظهور العديد من "الحالات الغامضة" التي لم يتم ربطها بعد بمتغير دلتا.. موضحة أن هذه الحالات الغامضة تستمر في الظهور وما يثير قلق الحكومة هو اكتشافها من خلال المراقبة وفحص السكان وليس من خلال تتبع المخالطين.

واستبعدت رئيسة الحكومة رفع الحجر الصحي الصارم المفروض على "أوكلاند" قبل 21 سبتمبر الجاري التي تشهد حاليًا حالة تأهب 4 وهو المستوى الأقصى وسيتم خفضه تدريجيًا.

وكانت نيوزيلندا قد سجلت في 17 أغسطس الجاري أول إصابة محلية لها بفيروس دلتا المتحور، بينما بلغت الحالات المصابة حاليا بهذا الفيروس 154 حالة، وفقا لوزارة الصحة.

يذكر أن وزارة الصحة النيوزيلندية سجلت أمس الأحد، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى ثلاثة آلاف و913 حالة دون تسجيل حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 27 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين ثلاثة آلاف و287 حالة منذ بداية الجائحة، وأن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 599 حالة.

