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منطقة الاهرامات تستقبل 200 شاب المشاركين ببرنامج أمل مصر لابناء المحافظات الحدودية

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 09:53 م
منطقة الاهرامات تستقبل 200 شاب المشاركين ببرنامج أمل مصر لابناء المحافظات الحدودية منطقة الاهرامات - ارشيفية
كتب محمد أسعد

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استضافت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الاثنين 200 شاب وفتاة من المشاركين ببرنامج "أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية"، ضمن سلسلة الزيارات التي سيقومون بها لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المصرية.
 
 
واستقبل المشاركين أشرف محي الدين  مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما.
 
 
وأعرب الشباب عن سعادتهم بزيارة الأهرامات، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع وتمثال أبو الهول.
 
 
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والاثار والشباب والرياضة وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من هذه البرامج والملتقيات والمعسكرات لرفع الوعي السياحي والأثري لأبناء الشعب المصري، وتعريفهم بالمواقع الأثرية في مصر وبحضارة أجدادهم العريقة، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لهم.

منطقة الاهرام

وزارة السياحة

الشباب والرياضة

اخبار الاقتصاد

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