مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تضبط مشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الضرائب

فى إطار الجهود الميدانية المتتالية التى تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية فى مكافحة جميع أشكال التهريب والجريمة المنظمة وللمرة الثالثة خلال أسبوع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من تحرير وضبط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

بناءا على معلومات سرية معلومات توفرت لدى مباحث الأموال العامة بقيام محل بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم، وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركى لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع مفتشى مباحث الأموال العامة ولجنة مكونة كلآ من عبد الله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وفيصل حربى مدير إدارة الشؤن القانونية ومحمد فؤاد وطارق عبد العزيز وخالد عويس ومينا جمال ووليد حسن رؤساء الأقسام وقوة من الشرطة السريين حيث تم ضبط عدد 126 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة ملصق عليها بندرول الاستخدام الشخصى وغير مصرح ببيعه خاص بالأسواق الحرة.

كما تم ضبط مبلغ 95 ألف جنيه (حصيلة البيع ) وعدد من العملات الأجنبية )، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 ملايين و663 ألف جنيه.

وقرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 946 لسنة2021 مكافحة تهرب وتقدم المتهمون بطلب تصالح وجارى سداد المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.