اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 02:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 5 عسكريين و3 مسلحين فى اشتباكات بين الجيش المالى وإرهابيين وسط البلاد

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 02:00 ص
مقتل 5 عسكريين و3 مسلحين فى اشتباكات بين الجيش المالى وإرهابيين وسط البلاد الجيش المالي - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قتل خمسة عسكريين ماليين وثلاثة من المهاجمين الأحد، في كمين نصبه مسلحون إرهابيون وسط مالي.

وأوضح الجيش المالي في بيان له أن الهجوم نفذ في منطقة ماسينا، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى جرى إحراق خمس آليات عسكرية مالية، كما دمرت ثلاث آليات للمهاجمين ،مضيفاً أن دورية عسكرية مالية ردت بقوة على الكمين.

من جانب آخر لقي سائقاً شاحنتين مغربيان مصرعهما إثر هجوم مسلح تعرضا له بينما كانا يتوجهان نحو العاصمة باماكو وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية مغربية وأمنية مالية.

 


الجيش المالى

مالي

اخبار مالي

الارهاب

ارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة