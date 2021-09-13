مقتل 5 عسكريين و3 مسلحين فى اشتباكات بين الجيش المالى وإرهابيين وسط البلاد

وكالات

قتل خمسة عسكريين ماليين وثلاثة من المهاجمين الأحد، في كمين نصبه مسلحون إرهابيون وسط مالي.

وأوضح الجيش المالي في بيان له أن الهجوم نفذ في منطقة ماسينا، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى جرى إحراق خمس آليات عسكرية مالية، كما دمرت ثلاث آليات للمهاجمين ،مضيفاً أن دورية عسكرية مالية ردت بقوة على الكمين.

من جانب آخر لقي سائقاً شاحنتين مغربيان مصرعهما إثر هجوم مسلح تعرضا له بينما كانا يتوجهان نحو العاصمة باماكو وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية مغربية وأمنية مالية.