مطار القاهرة يسير اليوم 324 رحلة لنقل 36572 راكبا

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى، علي مدار اليوم الإثنين، مغادرة ووصول 36572 راكبا علي متن 324 رحلة جوية، تسيرها شركات طيران دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تستقبل خلال الـ 24 وصول 165 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 15534 راكبا، من عدة وجهات بينها نيويورك فرانكفورت موسكو لندن باريس أمستردام كوبنهاجن روما ميلانو فيينا جدة المدينة دبى أبوظبى الشارقةً الدوحة الكويت أسطنبول نيروبى الخرطوم عدن جوبا ميونخ أكرا، فى حين تغادر صالات السفر 159 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، منها تورنتو زيورخ نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو ميلانو كوبنهاجن أمستردام كييف تونس جده المدينة دبى أبوظبى الشارقة الكويت الرياض حائل القسيم الخرطوم عدن، تقل على متنها حوالي 21038 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.