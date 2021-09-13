اليوم السابع
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مصرع طفلة داخل أسانسير معطل بمدينة بورفؤاد فى بورسعيد

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 01:14 م
مصرع طفلة داخل أسانسير معطل بمدينة بورفؤاد فى بورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقيت طفلة فى العام الثامن من عمرها مصرعها، صباح اليوم الإثنين، إثر احتجازها بـ "الأسانسير" فى أحد العمارات السكنية بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد.

واستقبلت مستشفى بورفؤاد الحياة احدى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد الطفلة جنى حلمى زاهر 8 سنوات جثة هامدة، وتم وضعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال مديرية أمن بورسعيد من جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث.


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