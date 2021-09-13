اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 11 فى حادث تصادم 3 سيارات بأسيوط

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 09:27 ص
مصرع شخصين وإصابة 11 فى حادث تصادم 3 سيارات بأسيوط حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدري

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لقى شخصين مصرعهم بينما أصيب 11 آخرين فى تصادم وقع بين 3 سيارات مع تروسيكل عند طريق عزبة الدارين بمنطقة منقباد التابعة لمركز أسيوط.

كان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز أسيوط يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوقوع تصادم بين 3 سيارات وتروسيكل على طريق عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين، وتم نقل الحالات إلى مستشفيات أسيوط الجامعى والإيمان العام، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .

 

 

 


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