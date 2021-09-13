اليوم السابع
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مدير تعليم الجيزة يعتمد نتيجة القبول بالصف الأول الإعدادى الرياضى

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 12:22 م
مدير تعليم الجيزة يعتمد نتيجة القبول بالصف الأول الإعدادى الرياضى مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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اعتمد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بحضور ناصر شعبان مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، نتيجة القبول لطلاب المدرسة السعيدية الإعدادية الرياضية للمتقدمين للصف الأول للعام الدراسى 2021/2022، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين للاختبارات 600 طالب وتمت الاختبارات هى ( قوام – بدنى – مهارى – الثقافة الرياضية - كشف الهيئة) وتم قبول 125 طالبا.

وفى سياق آخر، أجرت المديرية المسابقة البحثية للعام الدراسى 2020 /2021 والتى أسفرت عن فوز الطالب حمزة عبد التواب بإدارة الصف التعليمية عن المرحلة الابتدائية، وتم تكريم نجوى النادى موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية، وتسليمهم شهادة تقدير في فاعليات ندوة تثقيفية بالأكاديمية العالمية للأوقاف  بمدينة السادس من أكتوبر.

وواصلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة بالجيزة، تنظيم قوافل لتطعيم العاملين بمديرية الجيزة التعليمية بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، وسيتم منحهم الجرعة الثانية، وذلك فى ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالصحة العامة للعاملين بالتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من العاملين بالمديريات التعليمية والمدرسين والموظفين والعمال بالمدارس .




 


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