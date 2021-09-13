محافظ القاهرة يسلم اليوم عقود تقنين مصانع منطقة شق الثعبان

كتب ـ سيد الخلفاوى

يسلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين 29 عقد لأصحاب عدد من المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم، كما يسلم المحافظ اليوم 30 عقد تقنين الأراضى التي تملكها الدولة بعد إتمام الإجراءات الخاصة بذلك من شاغليها، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وفى السياق، طالب محافظ القاهرة المستثمرين بمنطقة شق الثعبان لتجارة الرخام بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة ، كما أكد على أهمية دور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مساعدة صغار المستثمرين .

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5 كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طرة المعادي وهي تتكون من 3 مناطق "كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان" على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الاوتوستراد 1.8 كم وتحوى 2525 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان .