ماليزيا تكلف 2500 معلم بمهام أخرى غير التدريس بسبب رفضهم تطعيم كورونا

كتب إيهاب محمد

قال وزير التعليم الماليزى، داتوك رادزي جيدن، إن حوالي 2500 معلم في جميع أنحاء البلاد لم يتلقوا تطعيمات فيروس كورونا المستجد، وأن الوزارة تحاول تكليف هذه المجموعة من المعلمين بمهام أخرى غير التدريس، وفقا لصحيفة " malaymai".

وأضاف أن برنامج التطعيم يتماشى مع إعادة فتح المدارس، لذلك لا توجد إرشادات ثابتة حتى الآن فيما يتعلق بالسماح للطلاب بجرعة واحدة أو جرعتين بالذهاب إلى المدرسة.



صورة ارشيفية - ماليزيا

وتابع:"ما نريد التأكيد عليه هنا هو تشجيع الأطفال على العودة إلى المدرسة، هدفنا هو خلق مكان آمن قدر المستطاع لهم لكي يدرسوا".

أعلن رادزي اليوم أنه من المقرر إعادة فتح المدارس اعتبارًا من 3 أكتوبر بسعة 50 في المائة في الفصول الدراسية، ويمكن إعادة فتح مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الرياضية ولكن أيضًا بسعة 50٪.

وفى السياق ذاته، قال وزير الصحة الماليزى الدكتور أدهم بابا، إنه تم إعطاء 24 مليونا و542 ألفا و437 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )فى ماليزيا، وذلك ضمن برنامج التطعيم الوطنى الذى بدأ فى 24 فبراير الماضى .. مشيرا إلى أن 26.9 % من المواطنين تلقوا التطعيم كاملا بجرعتى لقاح كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية أن 15 مليونا و 772 ألفا و101 شخص تلقوا الجرعة الأولى بنسبة 48.3 % .. بينما أكمل 8 ملايين و770 ألفا و336 شخصًا الجرعة الثانية .

وأضافت أن 389 ألفا و641 شخصا تلقوا تطعيم كورونا أمس ، منهم 156 ألفا و816 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى، و232 ألفا و825 شخصًا أكملوا الجرعة الثانية .