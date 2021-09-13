ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت مشروب القرفة بالعسل يوميا؟

فاطمة ياسر

القرفة والعسل مشروب يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وتناوله بشكل دائم يحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض لأنه من يعمل علي تقوية الجهاز المناعي.

مشروب القرفة بالعسل يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي من دورها تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة كنزلات البرد وما شابه ذلك.



قرفة بالعسل

ويقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، العديد من الفوائد التي تحل علي الجسم الذي يتناول مشروب القرفة بالعسل، ومنها:

-حماية القلب:



هذا المشروب يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة، لأنه يحمي الجسم من التعرض لارتفاع نسبة الكولسترول، والدهون الثلاثية، ويعمل أيضا علي الحد من تكوين الجلطات في الجسم، وتحسن تدفق الدم.

-التخلص من الوزن الزائد:



هذا المشروب يعمل علي زيادة نسبة حرق الدهون بالجسم، ويساعد علي التخلص من الوزن الزائد.

-ينظم نسبة السكر في الدم:



يعمل هذا المشروب علي تنظيم نسبة السكر في الدم، والحد من التعرض للارتفاع، فالقرفة تقلل نسبته والعسل يعمل علي توازنه.



فوائد القرفة بالعسل

-يقلل فرص الإصابة بالزهايمر:



القرفة تعمل علي تنشيط المخ، وتقليل فرص الإصابة بالزهايمر، لأنها تمنع تراكم البروتين في المخ وتحمي الخلايا العصبية.

-يقلل فرص الإصابة بسرطان القولون:



أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول القرفة يحمي الجسم من الإصابة بسرطان القولون، لأنها مشروب يعمل علي تنظيفه .