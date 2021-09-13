لقطات جوية لانهيار أرضى يتسبب فى محو بلدة جبلية بالمكسيك.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات جوية الوضع فى بلدة تلالنيبانتلا الجبلية الواقعة قرب عاصمة المكسيك مكسيكو سيتى، وتحولت البلدة إلى منطقة تكاد تكون مُمَحاة بعد واقعة الانهيار الأرضى، ونشرت شبكة روسيا اليوم اللقطات التى أظهرت المكان بلا منازل وسط انتشار فرق الإنقاذ للبحث عن الضحايا والمصابين الذين سقطوا بسبب الانهيار.

ووقعت هذه الكارثة في بلدة تلالنيبانتلا الجبلية بعد انهمار أمطار غزيرة لأسابيع فوق المنطقة، وبعد أيام فقط من زلزال بقوة 7.0 درجة ضرب ألكابولكو، ويُعتقد أن الحدثين ساهما في حدوث الانهيار الأرضي يوم الجمعة الماضي والذي تسبب في محو هذه البلدة الجبلية الواقعة في المكسيك.



الانهيار الارضى يغطى المدينة



لقطات الانهيار

وكان قد لقى شخص على الأقل مصرعه وفقد 10 آخرين إثر وقوع انهيار أرضي في بلدية "تلانيبانتلا" شمال العاصمة "مكسيكو سيتي".



اثار الانهيار فى البلدة

وقال الحاكم ألفريدو دل مازو - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، السبت الماضي، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية على وسط المكسيك وتعرض مدينة "أكابولكو" التي تبعد 300 كيلومتر عن جنوب غرب "مكسيكو سيتي" يوم الثلاثاء، الماضي لزلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر ونتج عنه اهتزاز المبان في العاصمة، كانا عاملان ساهما في تعرض "تلانيبانتلا" لانهيار أرضي يوم الجمعة، فيما أكد المتحدث باسم الولاية إنقاذ سيدة واحدة فقط.

وأضافت الشبكة، أنه من المقرر أن تستأنف قوات الإنقاذ عمليات البحث عن الضحايا ، حيث كانت قد أمرتهم السلطات بوقف عمليات البحث خلال المساء خشية وقوع مزيد من الانهيارات الأرضية، موضحة أن محاولة إيجاد المفقودين صعبة للغاية بسبب ضخامة الصخور المنهارة فوق طرق ضيقة، مما يعوق حركة الآليات الثقيلة في ظل حالة القلق من احتمالية انهيار الجبل.