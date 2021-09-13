كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز جديدة طويلة المدى.. صور

وكالات

أجرت كوريا الشمالية بنجاح تجربة إطلاق نوع جديد من صواريخ كروز بعيدة المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية.

وتم إجراء تجارب إطلاق الصواريخ خلال يومي السبت والأحد بعد عامين من التطوير، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ذكرت الوكالة أن "تطوير صاروخ كروز بعيد المدى، وهو سلاح استراتيجي ذو أهمية كبيرة .... قد تم دفعه إلى الأمام وفقًا للدراسات العلمية وعملية تطوير نظام أسلحة يمكن الاعتماد عليها خلال العامين الماضيين".

وأضافت إن "الاختبارات التفصيلية لأجزاء الصواريخ وعشرات من اختبارات الدفع الأرضي للمحرك واختبارات التحليق المختلفة واختبارات التحكم والتوجيه واختبارات قوة الرؤوس الحربية وما إلى ذلك قد أجريت جميعها بنجاح".