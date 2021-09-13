قطار المحاكمات.. نظر قضايا عائشة الشاطر فى تمويل الإرهاب وجلسة سفاح الجمالية

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بقضية "تمويل الإرهاب"، ومحاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلى"، ومحاكمة "سفاح الجمالية"، وسماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان".

نظر محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بقضية "تمويل الإرهاب"

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، ثانى جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية.

محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلى"

تستمع الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى.

محاكمة "سفاح الجمالية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.

استكمال سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطره، اليوم الاثنين، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".