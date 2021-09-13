طائرة تجارية أجنبية تحط فى مطار كابول لأول مرة منذ سيطرة طالبان

وكالات

حطت طائرة باكستانية في مطار كابول في أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة حركة طالبان المتشدّدة على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي.

وحسب موقع سويس إنفو، هناك نحو عشرة ركاب فقط على متن الطائرة التي انطلقت صباحا من اسلام آباد.

وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية أعلن في نهاية الأسبوع أن الشركة حريصة على استئناف الرحلات التجارية المنتظمة، لكن من السابق لأوانه تحديد عدد الرحلات الجوية بين العاصمتين في الفترة المقبلة.

وتعرّض مطار كابول لأضرار جسيمة خلال عملية إجلاء أكثر من 120 ألف شخص والتي انتهت بانسحاب القوات الأمريكية أغسطس. وتسعى طالبان جاهدة لإعادة تشغيله بمساعدة فنية من عدة دول.

كما استأنفت شركة طيران أفغانية خدماتها المحلية في 3 سبتمبر.