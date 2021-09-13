ضبط 17 طن أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومخصبات مجهولة المصدر بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، اليوم الإثنين، من ضبط مصنعين للأدوية البيطرية والمخصبات الزراعية، بدائرة مركز البرلس، بداخلهما 17 طن أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، ومخصبات مجهولة المصدر.

وردت معلومات إلى المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، مفادها قيام مصنعين أحدهما مصنع شهير لتصنيع الأدوية البيطرية، والآخر لتصنيع المخصبات الزراعية، بمركز البرلس، بتصنيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

علي الفور جري تشكيل حملة مشتركة من إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين ضمت الدكتور سامح البنا، معاون وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور محمد عبد القوي، المفتش بمباحث التموين، ورضا صلاح مليكة، مفتش بإدارة الرقابة، لاستهداف المصنعين المذكورين.

داهمت الحملة المصنع الأول وضبطت بداخله 5 أطنان أدوية بيطرية ومواد بيطرية خام، منتهية الصلاحية، وتحفظت علي المضبوطات، وتحرر المحضر 1961 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 12 طن مخصبات زراعية مستوردة، مجهولة المصدر وبدون أي فواتير وإفراجات جمركية، داخل المصنع الثاني «مخصبات زراعية»، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 1962 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وجارٍ العرض علي النيابة العامة لتولي التحقيق.