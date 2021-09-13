اليوم السابع
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ضبط صاحب شركة بحوزته 25 ألف قطعة مستلزمات طبية فاسدة فى القاهرة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 02:28 م
ضبط صاحب شركة بحوزته 25 ألف قطعة مستلزمات طبية فاسدة فى القاهرة مستلزمات طبية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب شركة بحوزته 25 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة بالقاهرة، من ضبط (25950 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى – أقلام أشعة – إبرة حشو أسنان "بدون مستندات" مجهولة المصدر وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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