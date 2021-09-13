ضبط صاحب شركة بحوزته 25 ألف قطعة مستلزمات طبية فاسدة فى القاهرة

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب شركة بحوزته 25 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة بالقاهرة، من ضبط (25950 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى – أقلام أشعة – إبرة حشو أسنان "بدون مستندات" مجهولة المصدر وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.