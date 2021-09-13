سقوط صاحب ثلاجة بحوزته 3,5 طن لحوم ودواجن فاسدة فى القاهرة

تمكن رجال مباحث إدارة التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3,5 طن لحوم ودواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

البداية عندما نجحت مباحث تموين القاهرة، من ضبط (3,5 طن "مقطعات لحوم – لحوم مجمدة – دهون حيوانية") بدون بيانات "مجهولة المصدر " ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.