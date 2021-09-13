سفارة إسبانيا تنظم ورشة تدريبية لإدارة المواقع الأثرية بالتعاون مع المتحف القومى

كتبت: هناء أبو العز

تنظم سفاره إسبانيا في مصر، بالتعاون مع هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، ورشة عمل تدريبية حول إدارة المواقع الأثرية، يومي 15 و 16 سبتمبر الجارى بحضور سفير إسبانيا، رامون خيل كاسارس.

وتتضمن الورشة محاضرات لأثريين متخصصين من إسبانيا ومصر، مثل خبيرة المصريات، دكتورة ميريام سيكو مديرة مشروع تنقيب وترميم معبد ملايين السنين للملك تحتمس الثالث بالأقصر، ومن مصر، دكتور هشام الليثي، رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، ودكتور محمد نجيب رضا، مدير منطقة آثار أبيدوس بوزارة السياحة والآثار المصرية.

ويعمل متخصصو الآثار المشاركون في ورشة العمل على تدريب خبراء مصريين، وذلك من خلال نموذج مشروع تنقيب وترميم معبد ملايين السنين للملك تحتمس الثالث، بالإضافة إلى مواقع أثرية أخرى في الفيوم والأقصر.

يذكر أن مشروع تنقيب وترميم معبد ملايين السنين للملك تحتمس الثالث، بدأ عام 2008 ، وهو يمثل ثمرة التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار المصرية وجامعة إشبيلية في إسبانيا، وتشارك في إدارته حاليا دكتورة، ميريام سيكو والأستاذ، فتحي ياسين عبد الكريم، مدير عام منطقة صعيد مصر بوزارة السياحة والآثار المصرية.