اليوم السابع
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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الأرجنتين

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 10:02 ص
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الأرجنتين زلزال - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب الأرجنتين.

وحسب موقع سبوتنيك، وقع الزلزال على بعد 76 كيلومترا شمال غرب مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس وعلى عمق 177 كيلومترا.

لم ترد معلومات حول وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وكانت قد أعلنت السلطات المحلية فى المكسيك، مصرع شخص ووقوع عدد من الخسائر البشرية فى الزلزال الذى بلغت قوته 7.1 درجات حيث يقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا جنوب شرق منتجع "أكابولكو" الساحلي فى ولاية "جيريرو" وعلى بعد 400 كيلومتر من جنوب العاصمة مكسيكو.
 

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المكسيك

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