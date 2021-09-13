رواندا تتسلم 200 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا من اليونان

أعلنت رواندا عن تلقيها شحنة تبلغ 200 ألف جرعة لقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا من اليونان.
وذكر بيان مشترك أن الشحنة تسلمها وزير الصحة الرواندي ثارسيس مبونجا، بحضور المدير العام للتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس دياكوبولوس، كما حضر أيضا مسؤولون من قوات الدفاع الرواندية والجيش اليوناني.
وقال دياكوبولوس للصحفيين في مطار كيجالي الدولي: "هذا التبرع دليل ملموس ومؤشر واضح على رغبة اليونان في التعاون الوثيق مع رواندا والشعب الرواندي، وهو مؤشر على التضامن مع رواندا".
رواندا تتسلم 200 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا من اليونانالإثنين، 13 سبتمبر 2021 12:00 ص
لقاحات كورونا - أرشيفية
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أعلنت رواندا عن تلقيها شحنة تبلغ 200 ألف جرعة لقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا من اليونان.
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