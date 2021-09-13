رئيس وزراء اليونان يتعهد بالقضاء على شبكات الاتجار بالبشر

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تعهد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالقضاء على شبكات الاتجار بالبشر التي تهرب المهاجرين عبر الحدود.

وقال ميتسوتاكيس - وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - "لا أتوقع موجة جديدة من اللاجئين من أفغانستان"، موضحا أن هدف الحكومة اليونانية هو وقف أي موجة قبل أن تصل إلى حدودها.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن اليونان تبنت استراتيجية نشطة لحماية الحدود، لافتا إلى أن تدفقات المهاجرين "انخفضت بشكل كبير" خلال 2021 مقارنة بالعام الماضي، بينما أصبحت أكثر كفاءة في إنقاذ المهاجرين الذين يغرقون في البحر.