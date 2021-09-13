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رئيس غرفة التطوير العقارى: الحكومة لا تأخذ قرارا دون إشراك المطورين العقاريين

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 10:23 م
رئيس غرفة التطوير العقارى: الحكومة لا تأخذ قرارا دون إشراك المطورين العقاريين طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة لا تأخذ أي قرار إلا بإشراك للمطورين العقاريين، موضحا أنه لابد من وضع مشترى الوحدة ضمن هذه المنظومة.

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقارى في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه لابد من الاطمئنان على أن كل مشروع لا يحدث فيه تقصير في الأداء وسرعة التنفيذ نتيجة التغيرات التي تحدث في هذا الإطار.

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقارى، أن كل مطور عقارى له مشروع ينفذه في التوقيت المناسب والمخصص له، لافتا إلى أن عدد الشركات التي تحدث الإزعاج ولا تلتزم بالتوقيت الزمنى للانتهاء من الوحدات قليلة والتنظيم مهم للغاية، مشيرا إلى أنه لا أحد يبيع وحدات عقارية إلا بعد تنفيذ 30 % منها، والمنطقة الجغرافية من مكان لأخر سيكون لها أولوية للاطمئنان على قدرة المطور على التنفيذ .

 

 


طارق شكرى

التطوير العقارى

البرلمان

كلمه اخيره

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