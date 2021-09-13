رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالقليوبية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية:



واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بالقليوبية ويؤكد: حريصون على متابعة مشروعات «حياة كريمة» وتذليل أى معوقات.. «مدبولى» بدأ جولته بقرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر.. الجزار: نعمل على تنفيذ مختلف المشروعات الخدمية بمبادرة الرئيس طبقا لأعلى مستوى من الجودة.. ورئيس الجهاز المركزى للتعمير: تنفيذ 181 مشروعا بقرى المركز بـ2 مليار جنيه



ترقبوا أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط على «اليوم السابع» بمناسبة معرض سيتى سكيب

الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء إسرائيل دعم مصر لجهود تحقيق السلام الشامل.. الرئيس يشدد على أهمية دعم المجتمع الدولى جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية



الجمهورية الجديدة ترفع شعار التنمية حق للجميع.. والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بوابة النهوض بالمواطن

الأمم المتحدة تستعين بتجربة مصر فى علاج وتأهيل مرضى الإدمان ونقلها للعراق.. إشادة دولية بتنفيذ برامج توعوية لحماية الشباب من المخدرات



«التعليم» تكشف استعدادات انطلاق العام الدراسى الجديد.. توجيهات للمدارس بالالتزام بتحية العلم ومكافحة أشكال التنمر

خفض كثافة الطلاب في الفصل إلى 30 طالبًا.. خطة وطنية لتطوير التعليم الفنى لفتح آفاق جديدة فى سوق العمل



الجلسة الأولى لحكومة لبنان برئاسة عون.. تشكيل لجنة صياغة البيان الوزارى والانتهاء خلال 3 أيام