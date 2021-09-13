رئيس النيابة الإدارية يؤكد أهمية استخدام التكنولوجيا ورقمنة العمل بالهيئة

كتب عبد الله محمود- كريم صبحى

التقى المستشار عزت أبو زيد رئيس هيـئة النيابة الإدارية صباح اليوم الإثنين، بمدير وأعضاء إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية.

واستعرض المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي خلال هذا اللقاء، استراتيجية التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وما تم من خطوات خلال المرحلة السابقة من الميكنة الشاملة للعمل بعدة محافظات، شملت بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، فضلاً عن المستهدف في المرحلة المقبلة التي تشمل محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء، لتتسع بعد ذلك لكافة محافظات الجمهورية تباعاً.

وأكد أبو زيد على أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ورقمنة العمل بالنيابة الإدارية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والجهد بما من شأنه التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات الابلاغ والتقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

يأتي ذلك اللقاء في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي، ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.