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خارجية إيران: مفاوضات فيينا النووية ستستأنف قريبا وقرار مشاركتنا لم يتغير

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 11:13 ص
خارجية إيران: مفاوضات فيينا النووية ستستأنف قريبا وقرار مشاركتنا لم يتغير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زادة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، أن مفاوضات فيينا النووية ستستأنف قريبا وقرار مشاركتنا لم يتغير بتغير الحكومة، وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى صباح اليوم الإثنين، أن العلاقة مع وكالة الطاقة الذرية تقنية والمحادثات مع مديرها كانت إيجابية وجيدة.

وحول زيارة رئيس وكالة الطاقة الذرية، قال خطيب زادة "اتفقنا مع غروسي أن تبقى العلاقة مع الوكالة في إطار تقني بعيدا عن التسييس"، مضيفا: قمنا ببناء تفاهم جيد مع الوكالة الدولية ولن نسمح لبعض الأطراف بالتأثير عليه.

وبشأن الأوضاع فى أفغانستان، قال "نرفض المسار الذي يؤدي إلى القتال الداخلي في أفغانستان والحرب ليست حلا"، لافتا إلى أن سياسة بلاده تجاه طالبان ترتبط بسلوكهم تجاه طهران.

وتابع:"الحكومة التي تشمل الأطراف الأفغانية كافة تستطيع تحقيق الأمن والاستقرار، ولا يمكن لحكومة الأقلية أن تنجح في أفغانستان، ونرفض التدخل الأجنبي في أفغانستان ولدينا اتصالات مع كل الأطراف الأفغانية".

 

وبشأن الدور العراقى فى المفاوضات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، قال خطيب زادة :العراق لديه دور بناء في مفاوضاتنا مع السعودية ونرحب بأي خطوات في هذا الاتجاه".


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افغانستان

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