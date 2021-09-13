اليوم السابع
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الإثنين، 13 سبتمبر 2021 05:52 م
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حصاد الوزارات..التعليم: لن يتم عقد امتحانات بالأيام التالية لأعياد المسيحيين 2022

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..التعليم: لن يتم عقد امتحانات بالأيام التالية لأعياد المسيحيين 2022 وزارة التربية والتعليم
إعداد - أسامة عبد الحميد

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.


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