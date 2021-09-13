حبس عاطل شرع فى ذبح ابنة عمه لرفضها الاقتران به بعد تطليقها من زوجها بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أقدم عاطل مسجل شقي خطر على محاولة قتل ابنة عمه، بأن تسلل لمنزلها وأصابها بجرح ذبحي بالرقبة، قاصدا من ذلك قتلها، وفر هاربا وتم نقلها للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة، انتقاما منها لرفضها الزواج منه بعد إجباره زوجها على تطليقها وتهديده له باستمرار، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة، من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول" ا.س" مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وجروح قطعية متفرقة.

وبسؤال المجني عليها اتهمت ابن عمها بالتسلل للمنزل والتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض قاصدا من ذلك إزهاق روحها انتقاما منها لرفضها الزواج منه، كما أكدت أن المتهم أجبر زوجها على تطليقها وهدده بالقتل فى حالة رفضه، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وأمرت النيابة العامة بحبسه 4أيام على ذمة التحقيقات.