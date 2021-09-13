جامعة حلوان تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية

كتب ـ محمد صبحى

شارك الدكتور ممدوح محمود مهدي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، في احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم العالمي لمحو الأمية، وفوز مصر بجائزة اليونسكو 2021، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بمقر ديوان الهيئة العامة لتعليم الكبار بالقاهرة.

أشاد الدكتور ماجد نجم بمشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في مثل هذه الاحتفالية، وهو ما يعد تتويجاً وتكريماَ وتقديرا لمجهودات القطاع في تأسيس المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان منذ عام 2019 وما تحقق من انجازات متميزة ومشرفة بالمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان بالتعاون والتنسيق المتميز والمشرف مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدا على أهمية محو الأمية في الإرتقاء بالشعوب وبناء الحضارات من خلال التعليم الجيد، وهو ما دفع القيادة السياسية الحكيمة للاهتمام بهذا المشروع وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للنهوض بالمواطن المصري، وتنمية بعض القدرات والمهارات القليلة أو المعدومة عند بعض الأفراد، ليكونوا قادرين على التفاعل والتواصل مع أفراد مجتمعهم وأداء مختلف النشاطات التي تيسر عليهم أمور حياتهم.

وقدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان إنجازات المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان في اجتماع اللجنة التنسيقية التنفيذية العليا للمشروع القومي لمحو الأمية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات التي عقدت بديوان الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس اللجنة التنسيقية العليا للمشروع، بحضور الدكتورعاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وباقي أعضاء اللجنة، حيث قدم الشكر الجزيل لجامعة حلوان للدور الريادي المتميز للجامعة والتجربة الرائدة في تأسيس المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان والإنجازات المتميزة التي تحققت بالمشروع منذ تأسيسه عام 2019 وما تحقق من إنجازات متميزة لأبناء جامعة حلوان في تحرير المواطنين من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وخلال جلسة الاجتماع، قدم الدكتور ممدوح محمود مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر الجزيل لرئيس اللجنة التنسيقية العليا للمشروع ولرئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار على الدعوة الموقرة بعرض الإنجازات الرائدة والمتميزة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية، كما أكد على الدعم والمساندة الكاملة من سيادته للمشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة ومن قيادات الجامعة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الكليات المشاركة في المشروع بجامعة حلوان، وحرص على المتابعة الدورية مع الدكتور أحمد عبد الرشيد المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة لكافة الفعاليات التي تتم بالمشروع من خلال ما يقدمه من تقارير شهرية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان يهتم بتقديم أقصى الجهود الممكنة للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقدم أيضاً خلال جلسة الإجتماع الدكتورأحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان عرضاً متميزاً تضمن تجربة جامعة حلوان الرائدة في تأسيس المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة حلوان كلية التربية، بجانب تفعيل برنامج محو الأمية بالجامعة في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) لتطوير قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة الجيزة ، حيث نجح أبناء الجامعة في تحرير عدد (203) مواطنين بقرى مركز الصف حتى الآن ، بالإضافة إلى صدور قرار متطلب تخرج طلاب كلية التربية (بمحو أمية ثلاثة مواطنين على الأقل وبداية التنفيذ من العام الجامعي 2020/2021).

كما نجح أبناء الجامعة في تحرير عدد (3296) مواطنا ومواطنة خلال سبعة شهور بدءا من دورة أكتوبر 2020 ، ودورة يناير 2021 ، ودورة ابريل 2021، من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بادارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وحصول الجامعة على المركز السادس على مستوى الجامعات في انجازات المشروع القومي لمحو الأمية طبقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال دورة يناير 2021 ، بالإضافة إلى إنشاء قناة على اليوتيوب للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان لتوفير مسارات التدريب والتوعية للطلاب عن بعد (التدريب المتزامن والتدريب غير المتزامن)، وعقد العديد من ندوات التوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية داخل كليات الجامعة المشاركة في المشروع (الآداب ، التربية ، الخدمة الإجتماعية ، الاقتصاد المنزلي تخصص أعلام تربوي) ، وعقد العديد من ندوات التوعية للمواطنين بأهمية الالتحاق بفصول محو الأمية وأهمية التحرر من الأمية من خلال تنفيذ العديد من القوافل التنموية المتكاملة التي تقوم بها الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بالتعاون مع الجهات المعنية، وعقد العديد من الدورات التدريبية لتأهيل طلاب الكليات المشاركة بالمشروع للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع إدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وكذلك تدشين مبادرة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان تحت عنوان مبادرة (كفر العلو بلا أمية) بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وتشكيل وتفعيل أسرة شباب ضد الأمية تحت إشراف السادة وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الجامعة المشاركة في المشروع للقيام بتوعية الطلاب وتحفيزهم نحو الالتحاق بالمشروع، بجانب عرض محاور خطة استدامة المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان خلال العام الجامعي 2021/2022.